Sicilia: Musumeci a Caltanissetta, 'il Cefpas va valorizzato' (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "Il territorio di Caltanissetta ha un triste primato, quello di essere in coda tra le province Siciliane e invece qui le potenzialità sono tante. Abbiamo il dovere, non tanto di inseguire i miracoli, ma di valorizzare quello di cui già disponiamo, come il Cefpas". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Caltanissetta, al Teatro Regina Margherita, a margine della presentazione del progetto di sviluppo e riqualificazione del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario. "Siamo alle prese - ha proseguito il governatore - con un progetto ambizioso che non soltanto rimette Caltanissetta al centro di un protagonismo a livello ... Leggi su liberoquotidiano

