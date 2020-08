Roma, Pallotta replica a Commisso: “Sei ancora arrabbiato con me per quello che ti ho detto 5 anni fa?” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ormai ex presidente della Roma James Pallotta, in procinto di cedere il club all’imprenditore Dan Friedkin, attraverso un post sul suo profilo Twitter ha risposto alle parole del patron della Fiorentina Rocco Commisso. Quest’ultimo lo accusava di non parlare neppure l’italiano e consigliava a Friedkin di non fare promesse che non potrà mantenere. La replica di Pallotta non è tardata ad arrivare ed è piuttosto provocatoria: “Dai Rocco, non puoi essere ancora arrabbiato per il nostro incontro a New York di oltre 5 anni fa quando ti dissi che non ti avrei mai e poi mai avuto come socio in un grande club come la Roma“. 😂😂 C’mon Rocco, you can not still be ... Leggi su sportface

