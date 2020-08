Perché si sta sciogliendo il ghiacciaio Planpincieux? “Problema principale sono le variazioni di temperatura” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Negli ultimi giorni si è delineata una porzione di circa 500mila metri cubi, che si comporta in modo difforme rispetto al suo contorno ed è contornata da una crepatura molto evidente”. Lo spiega Valerio Segor, dirigente della struttura Assetto Idrogeologico dei Bacini Montani di Aosta, in merito alla situazione attuale del ghiacciaio Planpincieux, nella Val Ferret. “In questo momento il problema sono le importanti variazioni delle temperature che ci sono state in questi giorni, quindi l’alternanza di un periodo molto caldo, poi ha fatto molto freddo e poi di nuovo caldo. Questo va a perturbare il reticolo idrografico”. Nei giorni scorsi è iniziata l’evacuazione di residenti e turisti che occupano la parte bassa della zona. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

