Messina, madre e figlio scomparsi nel nulla: le ipotesi (Di venerdì 7 agosto 2020) Il 3 Agosto madre e figlio hanno fatto perdere le loro tracce dopo un incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. La Procura di Patti continua ad indagare. Viviana Parisi e il figlio Gioele sono spariti nel nulla la mattina del 3 Agosto. E al momento, gli inquirenti brancolano nel buio. La loro macchina è stata ritrovata …

Ultime Notizie dalla rete : Messina madre

"Penso che, subito dopo l’incidente, sia entrata in uno stato confusionale. A causa del coronavirus, aveva subito uno stress emotivo, stava male. Anche se ultimamente si stava un po' riprendendo, alte ...Le indagini vanno avanti, ma al momento ancora nessuna traccia di Viviana Parisi e del figlio Gioele (4 anni). Della donna e del piccolo non si hanno più notizie da lunedì 3 agosto quando, dopo un inc ...