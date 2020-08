Lopalco: “Dietro ai focolai anche persone al lavoro con la febbre” (Di venerdì 7 agosto 2020) BARI – “Noi dobbiamo fare la nostra parte, il cittadino deve fare la propria parte. Le regole sono sempre quelle: cerchiamo di stare distanti, cerchiamo di indossare la mascherina quando siamo in presenza di altri sconosciuti e soprattutto nei luoghi chiusi e laviamoci le mani. Ricordiamoci l’altra importantissima regola: con la febbre si sta a casa. Purtroppo noi abbiamo avuto degli importanti focolai causati da persone, anche purtroppo professionisti, che sono andate in giro a lavorare con la febbre. Questo oggi non è ammissibile”. Lo ha detto l’epidemiologo e responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco a margine della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza pugliesi sull’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 che si è svolto in prefettura a Bari. Leggi su dire

