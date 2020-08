Leclerc, la sinistra lo “processa” per razzismo e lui esplode: «Basta, sono stufo di questa storia» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il “peccato” l’ha fatto quando ha deciso di non inginocchiarsi sulla griglia di partenza dei gran premi per la morte di George Floyd. Il campione dei Formula Uno, Charles Leclerc, è diventato il “nemico” da combattere e infangare. La sinistra mondiale non glielo perdona, anche se lui ha motivato perfettamente il perché del rifiuto. Niente da fare, un tiro a bersaglio, accuse di intolleranza. Leclerc: «Non mettetemi nella categoria di chi discrimina» Il pilota della Ferrari reagisce con forza. E non si piega al politicamente corretto. «È molto triste vedere come le mie parole vengano distorte per creare titoli che mi fanno sembrare un razzista. Non sono razzista e odio assolutamente il razzismo. Il razzismo è ... Leggi su secoloditalia

