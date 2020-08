Juventus-Lione 0-1: gol di Depay | La diretta (Di venerdì 7 agosto 2020) CLICCA QUI per aggiornare la diretta 14' - Traversone di Alex Sandro messo fuori da Marcelo per anticipare Ronaldo, posizionato a centro area. 12' - Lione IN VANTAGGIO! Depay ha realizzato il rigore ... Leggi su gazzetta

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - Notiziedi_it : Live Juventus-Lione 0-1 Depay su rigore - hdeel26688 : LIVE@IN~DIRETTA//UEFA? Juventus vs Lione 2020++>>Real Madrid vs Manchester City UEFA Live STREAM UCL?? RMU?CL |… -