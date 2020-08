Il Monaco prende il sostituto di Glik: via libera per il Benevento (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un accordo raggiunto, le carte pronte ma ancora nessuna fumata bianca. Manca infatti ancora l’annuncio ufficiale del passaggio di Kamil Glik dal Monaco al Benevento, ma l’ultimo step dovrebbe essere espletato a breve. Il difensore polacco diventerà presto il primo acquisto ufficiale della Strega dopo la promozione in serie A. L’ok definitivo non dovrebbe tardare ad arrivare, anche perché oggi i francesi hanno di fatto annunciato l’ingaggio dell’erede dell’ex centrale del Torino. Il Monaco ha infatti messo sotto contratto Axel Disasi, il classe 1998 prelevato dal club del Principato dal Reims. Non ci saranno sorprese, Glik, che si sta godendo una vacanza in famiglia, vestirà il ... Leggi su anteprima24

