Giugliano sconvolta per l’omicidio, Carmine è morto dissanguato dopo la sparatoria (Di venerdì 7 agosto 2020) Giugliano. Forse uno dissidio personale o forse una rapina finita nel peggiore dei modi, ma sicuramente ad uccidere Carmine Fammiano non è stata la camorra. Il 40enne residente a Giugliano, aveva alle spalle qualche piccolo vecchio guaio con la legge, ma sembrava ormai aver messo la testa a posto. Lavorava come fattorino per la consenga delle … L'articolo Giugliano sconvolta per l’omicidio, Carmine è morto dissanguato dopo la sparatoria Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

