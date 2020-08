Disturbo acustico in centro storico a Trapani (Di venerdì 7 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del Comitato dei residenti del centro storico Egregio sig. Sindaco,i sottoscritti residenti del centro storico segnalano per l’ennesima volta come, ormai continuativamente da settimane, nelle zone del centro storico si svolgono attività di musica dal vivo con sistemi di amplificazione tali da disturbare la quiete pubblica, perduranti anche oltre... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Ultime Notizie dalla rete : Disturbo acustico Disturbo acustico in centro storico a Trapani tvio Corigliano Rossano: al via la limitazione dei decibel per i pubblici esercizi

Emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi, nelle ore diurne, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 21 i decibel massimi consentiti sono 65; nelle ore notturne, dalle 21 alle 2, di 5 ...

Arrivano le giostre per bambini a Villa de Riseis: scoppia la polemica [FOTO]

I presidenti delle commissioni consiliari Petrelli e Pastore vogliono vederci chiaro sull'arrivo di alcune giostre all'interno del parco Villa de Riseis dopo le lamentele ed i timori dei residenti rig ...

