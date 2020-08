Decreto ‘Agosto’. Paolo Capone, Leader UGL: “Rilanciare Pil e stop licenziamenti per tutto il 2020” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Siamo in attesa che il Governo si dimostri coerente e che vari riforme in grado di rilanciare davvero l’economia e l’occupazione nel Paese. In tal senso, ci aspettiamo che il blocco dei licenziamenti sia prolungato per tutto il 2020, e non fino a conclusione dell’emergenza”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito al Decreto ‘Agosto’. “E’ inoltre necessario pensare ad un piano industriale a medio e lungo termine che possa garantire la modernizzazione dell’Italia con l’obiettivo di favorire la formazione di nuovi posti di lavoro. Occorre dare un impulso ai consumi e agire sul costo del lavoro, riducendo in maniera importante il cuneo fiscale. Pertanto, è prioritario supportare i settori ... Leggi su romadailynews

