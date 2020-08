Daydreamer Anticipazioni 7 agosto 2020: Can e Sanem, alle prese con uno spiacevole imprevisto... (Di venerdì 7 agosto 2020) Le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 7 agosto 2020, rivelano che nell'Episodio Can e Sanem si ritrovano, dopo una giornata tesa, alla festa per l'anniversario di Nihat e Mevkibe. Purtroppo la serata prenderà una piega spiacevole e inaspettata... Leggi su comingsoon

periodicodaily : Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 7 Agosto #daydreamer #7agosto #staseraintv - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni dal 17 al 21 agosto 2020 - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni lunedì 17 agosto: furiosa lite tra Can e Sanem - #DayDreamer #Sogno… - zazoomblog : Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 7 Agosto - #Daydreamer #Turca: #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: CAN sarà arrestato ecco perché - #Daydreamer #anticipazioni: #arrestato… -