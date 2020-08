Dan Friedkin, ecco chi è il nuovo re di Roma: una speranza per i giallorossi (Di venerdì 7 agosto 2020) Dan Friedkin, il magnate texano che poche ore fa ha firmato un contratto preliminare per l'acquisizione della As Roma, vanta già un primato mica da ridere. Quando l'operazione - il passaggio completo delle azioni sarà perfezionato entro il 17 agosto - andrà a buon fine, sarà il primo uomo d'affari ad aver acquistato la stessa squadra di calcio due volte a pochi mesi di distanza. La prima, per circa 700 milioni di euro a inizio del 2020, quando poi l'esplosione della pandemia fece saltare tutto rimettendo in gioco valori e prezzi; la seconda poche ora fa per 591 milioni di euro. I più ottimisti tra i tifosi della Magica - e non ne mancano - sperano che la differenza, un centinaio di milioni circa, venga investita nel rafforzamento della squadra. I disfattisti - e anche di quest' altra categoria Trigoria è piena - ... Leggi su liberoquotidiano

