Conserviere campane, debutto sul mercato dei Minibond per la Gragnanese Davia (Di venerdì 7 agosto 2020) debutto sul mercato finanziario per la Gragnanese Davia, azienda attiva nel settore della trasformazione e conservazione del pomodoro che ha quotato, lo scorso 31 luglio all’ExtraMot Pro, il suo primo Minibond del valore di 500 mila euro con scadenza al 31 maggio 2021 garantita al 90% dal Fondo di Garanzia per le Pmi previsto dal Decreto Liquidità. L’emissione paga un tasso d’interesse lordo annuo del 3,80% e prevede la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore. Il Minibond è stato collocato subito dopo la pubblicazione dell’offerta sul portale di crowdfunding Fundera, che fa capo a Frigiolini & Partners Merchant, il quale è stato ... Leggi su ildenaro

Nocera Superiore - Gestione delle acque reflue e corretto smaltimento dei residui dell'industria conserviera: GORI incontra l'ANICAV

“La valle del Sarno rappresenta una delle aree, a livello nazionale, con la maggiore presenza di stabilimenti conservieri – sottolinea l ... avendo avuto precise rassicurazioni dall’Ente Idrico ...

