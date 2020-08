Conservatorio, Ilario ringrazia gli allievi e si toglie qualche sassolino (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl direttore del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, Giuseppe Ilario, ha scritto una lettera aperta rivolta agli allievi, ai colleghi e al personale della struttura nella quale ha sottolineato gli sforzi profusi negli ultimi mesi togliendosi anche qualche sassolino contro chi nel tempo si è schierato contro il suo operato. Di seguito il testo: “Cari allievi, colleghi, personale tutto,tra qualche giorno sarà #Ferragosto: è il meritato riposo che ci siamo guadagnati quest’anno più che mai, e che arriva dopo mesi terribili in cui siamo stati costretti all’improvviso ad abbandonare le nostre abitudini di #vita e di #lavoro.Nessuno di noi era preparato a ... Leggi su anteprima24

