Clementi (virologo): “Non ci sarà la seconda ondata di Covid” (Di venerdì 7 agosto 2020) I dati che circolano in questi giorni, con un lieve e progressivo aumento dei casi, sono l’effetto della lunga pandemia. “Non ci sarà un ritorno del contagio, ma bisogna mantenere le precauzioni”, dichiara Clementi. Nessuna seconda ondata di Coronavirus, ma al tempo stesso massima precauzione per tenere a bada i contagi attualmente in atto. Si … L'articolo Clementi (virologo): “Non ci sarà la seconda ondata di Covid” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

