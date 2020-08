Carenza medico di base a Torrioni, il sindaco Oliviero contro l’Asl di Avellino (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorrioni (Av) – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa a firma del sindaco di Torrioni Annamaria Oliviero in merito al comunicato stampa diffuso questa mattina dall’Asl di Avellino, sulla vicenda riguardante la Carenza di medici di base nel Comune di Torrioni (leggi qui). “Intendo replicare – si legge nella lettera – innanzitutto esternando lo stupore nel constatare che l’Azienda ha pensato bene di non rispondere al Comune interessato, neppure tramite un contatto telefonico, ma ha preferito divulgare un messaggio direttamente ai giornali, accusandomi tra le righe di aver riportato notizie false. Non so di chi sia il contenuto di quel comunicato, ma certamente di una persona che non ... Leggi su anteprima24

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota del sindaco del Comune di Torrioni, avvocato Annamaria Oliviero. “In merito alla nota stampa diffusa questa mattina dall’Asl di Avellino, sulla vicenda r ...

