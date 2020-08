Call of Duty: il nuovo gioco sta per essere presentato? (Di venerdì 7 agosto 2020) Un giornalista ha ricevuto una strana cassa da Activision collegata al brand sparatutto. Il nuovo gioco di Call of Duty è all’orizzonte? Il prossimo nuovo gioco della serie Call of Duty di Activision sembra che avrebbe dovuto essere annunciato ormai, soprattutto con l’insistenza del publisher che continua a sostenere che il gioco in questione debutterà quest’anno. Un giornalista di un sito specializzato sull’iconica saga sparatutto ha recentemente rivelato su Twitter di aver ricevuto una misteriosa cassa da Activision con il messaggio: “Non aprire questa cassa fino alle 18:00 di lunedì 10 agosto “. Call of Duty Black Ops: ... Leggi su tuttotek

