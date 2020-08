Break Dance – le origini e la storia (Di venerdì 7 agosto 2020) Le origini della Break Dance sono incerte. Ha infatti subito diverse influenze nel corso della storia. La nascita della Break Dance si stima tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta. Si diffuse inizialmente tra i giovani afroamericani del South Bronx, a New York City. Le origini della Break Dance La Break Dance è uno stile di danza caratteristico della cultura hip- hop americana. Si diffonde tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta. Il Breaking si sviluppa nel Bronx, un quartiere a maggioranza afroamericana di New York City. Prima della nascita del Block Party e del Breakbeat, alcuni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

sqnwo : ESE DANCE BREAK =?¿=Ç'_^*=?Ç¿^= - dohooncafe : THE DANCE BREAK OMGJDJSKSK - squishykyusoo : OH MY GOD THE DANCE BREAK SKDJRJEJSJSJ - urijikyu : DANCE BREAK DANCE BREAK DANCE BREAK CENTER DANCE LINE IM ASCENDING SFJKDShf - _MyBatman_ : RT @fantagenitorofc: Timmy balla la break dance -

Ultime Notizie dalla rete : Break Dance Nuova partnership Technics & Red Bull BC One AF Digitale NBA, Rudy Gobert si rialza con una mossa di breakdance

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Hit dell'estate, "Jerusalema" è il brano più cercato su Shazam

È la musica dance a dominare la classifica dei brani più ricercati tramite Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento dei brani sconosciuti. Sul gradino più alto del podio infatti troviamo ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...È la musica dance a dominare la classifica dei brani più ricercati tramite Shazam, la popolare applicazione per il riconoscimento dei brani sconosciuti. Sul gradino più alto del podio infatti troviamo ...