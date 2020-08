Bonus Pc e tablet: cos’è e come funziona (Di venerdì 7 agosto 2020) A partire da settembre in Italia arriva il Bonus Pc e tablet. Un’agevolazione per permettere a famiglie con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro di dotarsi, appunto, di un Pc, un tablet o una connessione internet. Il nuovo Bonus non è ancora stato inserito nel decreto ma dovrebbe arrivare ufficialmente a settembre. Dopo il Bonus vacanze, a cui hanno aderito migliaia di famiglie in estate, arriva il Bonus Pc e tablet, per permettere una copertura capillare e mirata dei servizi di interattività permettendo, al tempo stesso, alle famiglie che possano beneficiarne, di dotarsi di dispositivi tecnologici ormai imprescindibili al giorno d’oggi. Bonus Pc, a quanto ammonta? Il Bonus Pc ammonterà a 500 euro. ... Leggi su italiasera

