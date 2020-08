Beirut, il presidente non esclude «un missile o una bomba» (Di venerdì 7 agosto 2020) Al presidente francese Macron sono state chieste le immagini satellitari dei momenti delle esplosioni Leggi su media.tio.ch

matteorenzi : Credo che la scelta del Presidente @EmmanuelMacron di visitare oggi #Beirut sia un gesto forte, che ci rende orgogl… - Agenzia_Ansa : A #Beirut si scava tra le macerie e si cercano i superstiti Il presidente francese #Macron in visita sul luogo del… - ilfoglio_it : Macron il Libanese. Bagno di folla a #Beirut per il presidente francese, che vuole riforme subito e manderà aiuti “… - soledelfy : RT @matteorenzi: Credo che la scelta del Presidente @EmmanuelMacron di visitare oggi #Beirut sia un gesto forte, che ci rende orgogliosi di… - TibaldiFlavio : Per il presidente del Libano c'è la possibilità di 'un'intervento straniero con un missile o una bomba' nell'esplos… -