Wta Palermo, l’Italia si fa sentire (Di giovedì 6 agosto 2020) Errani e Cocciaretto si sono qualificate ai quarti di finale del WTA di Palermo. Solo Jasmine Paolini, non al meglio fisicamente, cede alla favorita Sasnovich. La vittoria più bella, invece, è sicuramente quella di Elisabetta Cocciaretto. La tennista di Ancona non aveva mai vinto un singolo match nel circuito maggiore. A Palermo, dopo aver eliminato Polona Hercong, è riuscita ad annotare tra le sue vittime una giocatrice del calibro di Donna Vekic. La marchigiana, classe 2001, ha giocato una partita veramente ordinata. È vero, la giocatrice croata è lontana dalla sua forma ottimale, visti i numerosi falli. Cocciaretto, tuttavia, ha mostrato la calma di un veterano, annullando di «esperienza» 4 palle break su 5. «Ricordo che quando avevo 6 anni vedevo in tv Errani, Vinci, Pennetta e Schiavone ... Leggi su sport.periodicodaily

Gazzetta_it : #Tennis #Wta #Errani e #Cocciaretto, speranze azzurre a #Palermo: avanti ai quarti - Tennis_Ita : Wta Palermo, Errani e Cocciaretto da favola - RaiSport : #Cocciaretto ed #Errani volano nei quarti al #Wta di #Palermo ?? Eliminata #JasminePaolini, giovedì tocca invece a… - TennisWorldit : Wta Palermo - Che vittorie Errani e Cocciaretto. Fuori Paolini - TennisWebMag : Grandi prove ieri a Palermo di @SaraErrani ed @ElisabettaCocciaretto che si sono qualificate per i quarti di finale… -