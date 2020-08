Via libera a protocollo sicurezza scuola, Azzolina “Regole chiare” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Al ministero abbiamo appena dato il via libera al protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Un accordo importante che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaiò, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità”. Così, in un post su Facebook, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.“Ringrazio le Organizzazioni sindacali e quanti nel ministero si sono impegnati per questo risultato molto atteso dalle scuole. Si tratta di regole chiare – sottolinea – che danno certezze a dirigenti scolastici, ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Aggressioni agli operatori sanitari, il Senato dà il via libera definitivo alla legge sulla sicurezza: approvata al… - petergomezblog : Voucher banda larga, via libera Ue alla proposta dell’Italia: fino a 500 euro per le famiglie a basso reddito - fattoquotidiano : Ripresa delle lezioni, via libera a 50mila assunzioni (a tempo). Azzolina: “Ridurremo il numero di alunni per class… - ganjamanxxx1 : RT @AzzolinaLucia: Al Ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Continua qui: ht… - AntonioDiBari85 : RT @AzzolinaLucia: Al Ministero abbiamo appena dato il via libera al Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. Continua qui: ht… -