Vader Immortal: A Star Wars VR Series ha una data di uscita per PlayStation VR (Di giovedì 6 agosto 2020) Sony ha annunciato una data di uscita di Vader Immortal: A Star Wars VR Series per PlayStation VR durante il suo ultimo State of Play, confermando che l'ex titolo Star Wars esclusivo per Oculus Rift arriverà sul visore per realtà virtuale di Sony il 25 agosto.Vader Immortal: A Star Wars VR Series è un'avventura in tre parti ambientata su Mustafar, il pianeta ricoperto di lava su cui si erge la fortezza di Darth Vader. Durante la vostra permanenza su Mustafar, esplorerete la fortezza di Vader, porterete alla luce antichi segreti nascosti sotto la superficie del pianeta e imparerete a ... Leggi su eurogamer

