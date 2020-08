Taglio dei parlamentari? Non serve il referendum: "Basta un semplice esame di geografia". Sandro Veronesi imbarazza i grillini amici dei "libici" di Beirut (Di giovedì 6 agosto 2020) “Un semplice esame di geografia per tagliare drasticamente i parlamentari”. Così Sandro Veronesi è intervenuto sulle tremende gaffe dei grillini su Beirut, la capitale del Libano che sta facendo i conti con una catastrofica esplosione che ha raso al suolo la zona portuale e causato centinaia di morti e migliaia di feriti. Il celebre scrittore, fresco vincitore del premio Strega con il libro Il Colibrì, ha fatto ironia su Manlio Di Stefano e Elisa Pirro: il primo è sottosegretario agli Esteri, tra l'altro con la delega sull'Asia, mentre la seconda è senatrice. In comune hanno l'appartenenza al Movimento 5 Stelle e la poca praticità con la geografia, anche se Di Stefano ha assicurato ... Leggi su liberoquotidiano

