Siviglia-Roma, mea culpa di Fonseca: “Loro superiori, sconfitta meritata. Niente scuse, c’è solo un responsabile” (Di giovedì 6 agosto 2020) Pesantissima sconfitta per la Roma che perde contro il Siviglia e saluta l'Europa League.Sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena è andata in scena la sfida tra il Siviglia e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale di Europa League: gli spagnoli hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Reguillon e En-Nesyri, strappando il pass per i quarti della competizione.Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta subita e la conseguente eliminazione:"Io sono deluso. Ma devo dire che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una ... Leggi su mediagol

