Sicilia: Presidente Ars, ‘sui grandi temi Sala ‘d’Ercole trova compattezza’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) – ‘La riforma sull’Urbanistica è stata voluta da tutto il Parlamento Siciliano. è un’ulteriore dimostrazione che l’Assemblea regionale Siciliana sui grandi temi è in grado di trovare una grande compattezza”. Così il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, dopo l’approvazione del disegno di legge ‘Norme per il governo del territorio”.‘Va dato merito alla Presidente della commissione Ambiente, Giusi Savarino e all’assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro, per avere accettato contributi migliorativi sia della maggioranza che dell’opposizione ‘ ha proseguito -. Sono stati necessari quattro giorni di intenso lavoro ... Leggi su calcioweb.eu

giroditalia : Il Giro d'Italia meets Sicilian Region President: Nello Musumeci | Il Giro d'Italia incontra il Presidente della… - ignaziocorrao : Evitare il disimpegno dei Fondi Europei x le isole dopo il #Covid. La @EU_Commission ha preso un impegno tramite la… - TV7Benevento : Sicilia: Presidente Ars, 'sui grandi temi Sala 'd'Ercole trova compattezza'... - geekeconomist : RT @QdSit: I tesori della Sicilia, spesso dimenticati (molte volte sconosciuti) dagli stessi siciliani, possono ritornare i protagonisti de… - sicilia_verde : Nasce l'associazione dell'#acquacoltura con un occhio particolare a quella rurale che si può realizzare nelle… -