Serie B, nessuno sconto al Trapani: restano il -2 in classifica e la retrocessione sul campo (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ arrivata da pochi minuti la sentenza riguardante il Trapani per il ricorso contro i 2 punti di penalizzazione. Il Collegio di Garanzia del Coni l’ha respinto e per i siciliani non vi è lo sconto neanche di 1 punto. Confermata, dunque, la retrocessione maturata sul campo la scorsa settimana. A giocarsi i playout saranno dunque Pescara e Perugia.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

La EOS-1D X Mark III è la nuova ammiraglia Canon per fotografia sportiva e naturalistica. Raffica infinita da 16 o 20 fps, doppio sistema AF allo stato dell'arte, deep learning e video 5.5K RAW. Il ma ...

Calcio, mister Brocchi sul Monza: «Obiettivo serie A, società vigile sul mercato»

Mister Cristian Brocchi intervistato a margine del primo test ufficiale del suo Monza contro la Juventus U19 ha ribadito che l’obiettivo e il sogno della società è il salto in serie A. «Pressione? Ci ...

