Sarri: 'Dybala? Proveremo il recupero fino a venerdì mattina. Lione squadra evoluta' (Di giovedì 6 agosto 2020) Non leggo e non seguo nulla, le voci mi riguardano poco. Noi siamo contenti di aver vinto il campionato forse più difficile di sempre per gli avvenimenti che ci sono stati. Poi è chiaro che l'... Leggi su eurosport

