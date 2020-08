Sanchez: “Sono contento di restare all’Inter. Voglio vincere” (Di giovedì 6 agosto 2020) Alexis Sanchez ha pubblicato un messaggio ai tifosi nerazzurri tramite Twitter dopo l’ufficialità del rinnovo con l’Inter: “Ciao a tutti i tifosi dell’Inter. Sono molto contento di restare qua con voi, ho trovato una vera famiglia in nerazzurro. Tutti Vogliono lottare e vincere qualcosa con questo club, dai giocatori allo staff. Sono felice di farne parte, perché anche io ho la voglia e la fame di vincere con l’Inter. Un abbraccio grande dal Niño”. Foto: twitter inter MESSAGGIO Il Nino Maravilla @Alexis Sanchez ha un messaggio per voi, interisti! Dategli il vostro benvenuto – di nuovo – nella famiglia nerazzurra! pic.twitter.com/qVKLwz7T0Q — Inter (@Inter) August 6, 2020 L'articolo Sanchez: ... Leggi su alfredopedulla

