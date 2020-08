Salgono i contagi, +400 su ieri. Indice Rt superiore a 1 in 11 Regioni (Di giovedì 6 agosto 2020) L’Indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Questo indica, si sottolinea, che, “al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane”. L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana ”è ormai intorno ai 40 anni” e “questo comporta un rischio più basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari”.“Undici Regioni e Province autonome hanno avuto un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i contagi, 402 in 24 ore. Diminuisce invece il numero delle vittime, 6 rispetto alle 10… - rtl1025 : ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 402 nuovi casi, 6 in più di i… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? Salgono ancora i contagi per #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fa… - vale__ci : RT @rep_parma: Covid, salgono ancora i contagi in regione. A Parma più nove [aggiornamento delle 18:30] -