Rangnick: “Milan? Cambiare allenatore non sarebbe stata una scelta intelligente” (Di giovedì 6 agosto 2020) Per mesi si è parlato del possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, poi, con i successi della squadra di Pioli dopo il lockdown, è tutto sfumato. Oggi il diretto interessato ne parla alla Süddeutsche Zeitung. “In seguito all’ottima serie di risultati del Milan dalla ripresa del campionato in poi, non era possibile chiudere l’affare. Indipendentemente dal punto di vista, se il mio o quello del club, non sarebbe stato intelligente farlo. Se mi metto nei panni dei milanisti, che siano tifosi, giocatori o direttore sportivo, non avrei capito perché decidere di Cambiare dopo un percorso del genere”. L'articolo Rangnick: “Milan? Cambiare allenatore non sarebbe stata una scelta ... Leggi su ilnapolista

morelli_rinaldo : Analizziamo le dichiarazioni di Ralf Rangnick sul Milan e il futuro di Rafael Leao. #Milan #Rangnick #Leao RANGNIC… - Augusto76465897 : RT @MrHeisenberg78: Ondate di offese e tweet contro Gazidis quando Rangnick è saltato e oggi silenzio assoluto una volta dichiarato,dallo s… - milanista81 : RT @repubblica: Rangnick: 'Per il Milan non sarebbe stato saggio cambiare allenatore' - repubblica : Rangnick: 'Per il Milan non sarebbe stato saggio cambiare allenatore' [aggiornamento delle 13:20] - YasarYa95534736 : RT @MilanNewsit: Rangnick: 'Non sarebbe stato saggio andare al Milan' -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick “Milan