“Quest’anno niente ferie per il Parlamento”, dicevano. E invece chiudono fino al 31 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) Doveva essere l’era del cambiamento. Doveva. E invece è diventata l’era delle false promesse. Visto il Coronavirus, visto il lockdown, visti i disagi di milioni di italiani, viste le problematiche che il nostro Paese si ritrova ad affrontare da mesi, i nostri amati politici avevano deciso di non andare in ferie, per quest’anno. E non lo avevano solo detto, ma lo avevano messo nero su bianco: sul sito web del Senato della Repubblica il 18 giugno scorso era apparsa una nota in cui si dichiarava che Palazzo Madama non sarebbe andato in ferie e per tutto agosto sarebbe rimasto aperto, senza chiusura estiva. “Il Senato non andrà in ferie“, aveva letteralmente promesso Maria Elisabetta Alberti Casellati nel rispondere ad un appello lanciato dal ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Il Parlamento chiude per 18 giorni, ma tutti avevano giurato: 'Quest'anno niente ferie' - PMurroccu : RT @graziosafuriosa: Il Parlamento chiude per 18 giorni, ma tutti avevano giurato: 'Quest'anno niente ferie' | Rep - ZozzoneroDentro : @Zorochan_1 Comunque il problema è che ogni anno sembra che spacchiamo tutto a Maggio/Giugno (luglio quest’anno)sal… - analista1972 : Il Parlamento chiude per 18 giorni, ma tutti avevano giurato: 'Quest'anno niente ferie' | Rep - RinoSimeoni : RT @graziosafuriosa: Il Parlamento chiude per 18 giorni, ma tutti avevano giurato: 'Quest'anno niente ferie' | Rep -

