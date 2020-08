“Pio e Amedeo al posto di Paolo Bonolis” (Di giovedì 6 agosto 2020) “I comici foggiani Pio e Amedeo, scoperti e lanciati da Maria De Filippi, forti di un contratto che garantiva la messa in onda di un programma tutto loro, potrebbero condurre Scherzi a parte. In questi giorni la produzione sta realizzando gli scherzi che andranno in onda nella prossima edizione. Ma che fine ha fatto Paolo Bonolis, che ha presentato la scorsa stagione? C’è forse maretta in Mediaset con il conduttore dei record?“. Questo quanto si legge sulla rubrica di Chi, ‘Chicche di gossip‘. Sarà vero? In attesa di conoscere i palinsesti Mediaset, l’indiscrezione lanciata dal settimanale diretto dal Alfonso Signorini è verosimile, anche perché il duo comico avrebbe dovuto condurre un programma poi “rimandato e non cancellato” causa Covid-19. E Paolo Bonolis? ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “Pio e Amedeo al posto di Paolo Bonolis” - GIOURSO : RT @GiusCandela: Pio e Amedeo verso #scherziaparte (fonte Chi). Buona idea. - poicipenso4 : @ShilasWords Questo 100% stava con gli occhiali da sole e la parlata stile Pio e Amedeo. Volo altissimo. - mixborghi : RT @GiusCandela: Pio e Amedeo verso #scherziaparte (fonte Chi). Buona idea. - poicipenso4 : @riccardoriserva Io ho proprio visualizzato Pio e Amedeo nella mia testa, in quel momento -

Ultime Notizie dalla rete : “Pio Amedeo Tornano i viaggi "a scrocco" di Pio e Amedeo. Col Foggia sempre nel cuore l'Immediato