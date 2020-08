MotoGp, Viñales tranquillizza tutti: “il motore della Yamaha non ci preoccupa. Marquez? Senza di lui è tutto più interessante” (Di giovedì 6 agosto 2020) Quaranta punti in due gare, frutto di un doppio secondo posto nei due appuntamenti di Jerez che hanno permesso a Maverick Viñales di rimanere agganciato a Fabio Quartararo, leader della classifica mondiale con 50 punti su 50. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesLo spagnolo ha buone sensazioni in vista del GP di Brno, dove l’obiettivo sarà quello di andare a caccia della prima vittoria in stagione: “Brno e Austria sono due piste che mi piacciono, abbiamo questa possibilità e dobbiamo continuare a spingere. Daremo ancora di più qui in Repubblica Ceca” le parole di Viñales in conferenza stampa. “Il motore della Yamaha? Siamo fiduciosi, ci troviamo bene e siamo relativamente tranquilli. Faremo funzionare le cose al massimo, dobbiamo essere veloci e ... Leggi su sportfair

