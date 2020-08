Mirabelli sul suo passato al Milan: “Fiero di Calhanoglu e Kessie, ora Donnarumma vale 100 milioni” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Calhanoglu è stato un colpo di cui vado fiero. Ero certo che avrebbe sfondato: in Pioli ha trovato l’allenatore ad hoc per valorizzare le sue qualità. E poi c’è Kessie, tornato sui livelli dell’Atalanta che ci indussero ad acquistarne il cartellino“. Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, intervistato da Tuttosport torna a parlare dei suoi colpi all’epoca rossonera. “Chi ha reso di meno? Conti, contro il quale la jella si è accanita per via dei due gravi infortuni, ma stiamo parlando di un giocatore che ha soltanto 26 anni e ancora una grande carriera davanti a sé“, ha spiegato l’ex dirigente del Milan. Tra le mosse più importanti, però, vi è il rinnovo di Gigio ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Milan | #Mirabelli torna a parlare del suo passato da ds rossonero: 'Fiero di #Calhanoglu e #Kessie. #Donnarumma?… - Erik688 : @MilanNewsit Ma basta con Mirabelli ma chi gli va ancora a chiedere sul Milan... - BotGlr : La UEFA a Fassone e Mirabelli rispondeva 'L'ingresso fornitori è sul retro' - BotGlr : La UEFA a Fassone e Mirabelli rispondeva 'L'ingresso fornitori è sul retro' - BotGlr : La UEFA a Fassone e Mirabelli rispondeva 'L'ingresso fornitori è sul retro' -