Manchester City, Laporte si racconta: “Diventato difensore per necessità. Champions? Ci manca, sarebbe perfetto vincerla” (Di giovedì 6 agosto 2020) Potrebbe essere la sfida della svolta per il Manchester City. Dopo una stagione ricca di delusioni, la Champions League è l'unico obiettivo rimasto e basterebbe a rendere questa annata positiva. Parola di Aymeric Laporte. Il difensore Citizens si è raccontato ai microfoni di AS partendo dagli inizi di carriera fino ad arrivare all'importante gara contro il Real Madrid valida per gli ottavi di finale della Coppa.Laporte: "Quest'anno nessun titolo. La Champions sarebbe perfetta"Aymeric Laporte è senza dubbio tra i centrali difensivi migliori del mondo. La sua esperienza al Manchester City è iniziata nel 2018 col passaggio dall'Atletico Bilbao. Adesso, ... Leggi su itasportpress

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Secondo colpo in due giorni per il City: dopo Ferran Torres ecco Nathan Ake ? - ItaSportPress : Manchester City, Laporte si racconta: 'Diventato difensore per necessità. Champions? Ci manca, sarebbe perfetto vin… - DublinRoma : @gustatore Esatto... si spera che Friedkin con dietro la Toyota possa giocarsela alla Manchester City... esempio.??????? - Eurosport_IT : Juventus: Aouar, da avversario a desiderio ?? Milan: non solo Aurier ?? Il Manchester City vuole Joao Felix ?? Ecco l… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Juventus-Lione sarà arbitrata dal tedesco Zwayer L'altro tedesco Brych fischierà in Manchester City-Real Madrid -