La cooperazione tra Iran e Zimbabwe: un'allenza insolita e strategica (Di giovedì 6 agosto 2020) Da anni ormai si è instaurata un'ampia cooperazione tra la Repubblica Islamica d'Iran e la Repubblica dello Zimbabwe che, seppur altalenante nel tempo e nella tipologia, ritrova adesso una nuova enfasi. di MICHAEL MALINCONI I rapporti tra l'Iran e lo Zimbabwe devono essere ricondotti alla strategia “Look East” dello Stato africano, che aveva lo scopo di individuare nuovi alleati strategici a seguito delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale. Tale strategia, iniziata nei primi anni (...) - Mondo / Leggi su feedproxy.google

ItalyMFA : ???????? Colloquio telefonico del Ministro @luigidimaio con il suo omologo del #Marocco, Nasser #Bourita. Volontà di ap… - FranceenItalie : .@GDarmanin 'Felice di incontrare' L. Lamorgese ' per la mia prima visita all'estero. Le sfide che abbiamo di fron… - loula1968 : RT @ItalyMFA: VM @ecdelre a colloquio con Min. Salute #Somalia @AbikarDr che ha ringraziato ???? per il ponte aereo umanitario Brindisi-Mog… - ricpuglisi : RT @dainserk: @ricpuglisi Mi scusi, in che modo una punizione perenne implementerebbe maggiori possibilità di cooperazione se in ogni caso… - dainserk : @ricpuglisi Mi scusi, in che modo una punizione perenne implementerebbe maggiori possibilità di cooperazione se in… -