Invalidi: più soldi per maggiorazione con arretrati, ecco come fare domanda (Di giovedì 6 agosto 2020) Invalidi e maggiorazione che permette di percepire un assegno più alto, ecco alcune domande dei lettori. Domande: 1) Salve leggevo l’articolo riguardo all’ aumento delle pensioni di Invalidità al 100%..io ho mia sorella e mia mamma con un’ Invalidità al 100%… cosa possono fare per avere l’ aumento? Devono presentare domanda? Attendo una risposta. Grazie 2) Aumento pensioni Invalidità al 100%: Ho sessanta anni compiuti cosa devo fare x l’aumento forse non e automatico l’aumento? Cari lettori, vi ringrazio per le domande perché mi consentono di spiegare meglio cosa fare per ottenere questo tipo di incremento. A CHI SPETTA QUESTA ... Leggi su notizieora

