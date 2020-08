Incidente Jakobsen, Groenewegen: “Quello che è successo è orribile” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Quello che successo ieri è orribile“. È ancora sotto shock Dylan Groenewegen dopo la brutta caduta nella volata della prima tappa del Giro di Polonia, un Incidente per il quale il ciclista è stato squalificato e in cui il connazionale Fabio Jakobsen è rimasto gravemente coinvolto e in questo momento è ricoverato in ospedale in pericolo di vita. “Non riesco a trovare le parole per descrivere quanto mi dispiace per Fabio e per gli altri colleghi che sono rimasti coinvolti nella caduta – ha scritto Groenewegen su Twitter -. Al momento la salute di Fabio è la cosa più importante. Penso a lui costantemente“. Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het ... Leggi su sportface

