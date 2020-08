Incidente Giro di Polonia, Adriano Malori è una furia: “la colpa è dell’UCI e degli organizzatori” (Di giovedì 6 agosto 2020) Una caduta terribile, un Incidente davvero brutto quello avvenuto sul traguardo della prima tappa del Giro di Polonia, dove ad averne la peggio è stato Fabio Jakobsen, ricoverato in ospedale in coma farmacologico. colpa di un comportamento ai limiti del regolamento da parte di Dylan Groenewegen, il quale ha stretto il proprio avversario contro le barriere per evitarne la rimonta. Sulla questione si è soffermato su Facebook Adriano Malori, puntando il dito contro l’UCI e gli organizzatori: “in merito a quanto accaduto ieri in Polonia, di commenti ne sono già stati snocciolati in lungo e in largo, quindi voglio parlare dei due grandi colpevoli, indiretti, di questo tragico evento: l’UCI e gli organizzatori. ... Leggi su sportfair

