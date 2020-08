Il ciclo di approfondimenti di Sky TG24 sulla difficoltà di investire in Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) Parte su Sky TG24 il ciclo di approfondimenti “L’impresa di fare impresa”. Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, è la volta di “L’impresa di Fare impresa – Il caso Ilva”, una vicenda paradigmatica del mai risolto conflitto tra decisioni dei giudici e vita delle imprese. Un conflitto che, nel caso del colosso siderurgico, è finito per ben tre volte davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a trovare un difficile punto di equilibrio tra diritto al lavoro, diritto alla salute e diritto all’ambiente. Altri appuntamenti saranno poi proposti da settembre. Il filo rosso che unirà le storie narrate sarà il racconto degli impedimenti che devono fronteggiare le imprese in Italia: i tempi incerti della giustizia, spesso prolungati dalla grande mole di ... Leggi su linkiesta

"L'impresa di fare impresa", Sky TG24 racconta le difficoltà di investire in Italia

Da questa sera alle ore 21 andrà in onda il ciclo di approfondimenti legati agli ostacoli imprenditoriali: il labirinto dei ricorsi, le tenaglie della burocrazia, le regole incerte che cambiano in cor ...

