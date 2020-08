Giulia De Lellis conferma la crisi con Damante: “Siamo tristi” (Di giovedì 6 agosto 2020) Giulia De Lellis conferma la crisi con Andrea Damante su Instagram. Da giorni ormai circolavano voci riguardo un allontanamento fra i due, tornati insieme da pochissimi mesi dopo una lunga separazione, tradimenti e accuse. “Sono solo cavolate”, aveva detto il dj, liquidando la questione, ma nelle ultime ore l’influencer ha aggiunto nuovi dettagli alla vicenda, confermando che qualcosa è accaduto. “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita – ha confessato Giulia nelle Stories -. Stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose. Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. … Non abbiamo particolarmente voglia di ... Leggi su dilei

