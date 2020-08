Genoa, Preziosi deciso a vendere: c’è già un nome per la presidenza (Di giovedì 6 agosto 2020) Genoa, Preziosi dopo aver annunciato di lasciare la presidenza del Genoa, è all’opera per vendere il pacchetto di maggioranza del club Genoa, Preziosi dopo aver annunciato di lasciare la presidenza del Genoa, è all’opera per vendere il pacchetto di maggioranza del club. UN nome- Secondo Tuttosport, infatti, la poltrona dell’attuale proprietario verrebbe occupata da Alessandro Zarbano, attuale amministratore delegato rossoblù e da anni uomo di fiducia di Preziosi, il quale resterebbe almeno per il momento proprietario del club. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

