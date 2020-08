Gabriele Rossi dimentica Gabriel Garko, ecco chi c’è al suo fianco: bacio sotto le stelle (Di giovedì 6 agosto 2020) Gabriele Rossi dimentica Gabriel Garko, l’attore è stato vista nella notte romana scambiarsi tenerezze con un uomo altrettanto famoso: di chi si tratta? Fonte foto InstagramPer anni si è discusso della relazione tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko, i due hanno sempre ribadito di essere legati solo da una grande amicizia. Tuttavia dopo le recenti immagini di Gabriele in compagnia di un altro uomo, il noto attore è tornato sui social per lanciare quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina. Non solo, Gabriel Garko ha festeggiato il suo 48esimo compleanno in compagnia dei suoi ... Leggi su chenews

_middleearth : Ma Gabriele Rossi che se la fa con Rocco Casalino? - pomp_y : Amori estivi: Gabriele Rossi e Rocco Casalino. Francesca Pascale e Paola Turci. Britney Spears e gli psicofarmaci.… - jabbaTM : RT @Marzia_M: Rocco #Casalino passeggia sotto le stelle con Gabriele Rossi (ex di Gabriel Garko). Giuseppe #Conte in una falsa posa con Ol… - PiccolaAnima3 : RT @Marzia_M: Rocco #Casalino passeggia sotto le stelle con Gabriele Rossi (ex di Gabriel Garko). Giuseppe #Conte in una falsa posa con Ol… - MaurizioTorchi2 : RT @_DAGOSPIA_: ROCCO CASALINO BECCATO DA 'CHI' MENTRE SI CONSOLA CON L'ATTORE GABRIELE ROSSI -