Formula 1, Leclerc: “Il nostro passo non è molto diverso dalle altre macchine” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Non credo che questo 2020 sia così più difficile rispetto ad altri anni. Certamente non posso esser felice del modo in cui ho lavorato a Budapest. Al di là del mio errore in Stiria, non credo che il nostro passo sia stato così tanto diverso dalle altre macchine“. Lo ha dichiarato Charles Leclerc, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del 70° Anniversario, tappa in programma a Silverstone dal 7 al 9 agosto. Leggi su sportface

SkySportF1 : Leclerc: 'Contagiato dalla febbre Ferrari, lavoriamo per aprire un nuovo ciclo' #SkyMotori #Formula1 #F1 - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : .@LewisHamilton vince in modo CLAMOROSO a Silverstone! ?? Sfuma la doppietta @MercedesAMGF1, #Leclerc sul podio! I r… - 46fachin : Ci Mancherebbe ...bravo Leclerc solo davanti a dio mi inginocchiò ... - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: #Leclerc e la scelta di non inginocchiarsi -