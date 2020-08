Emergenza Covid-19, a Modugno tre persone positive, cinque in isolamento fiduciario, un paziente ricoverato, gli altri a casa (Di giovedì 6 agosto 2020) Il virus circola anche in estate. E’ un dato di fatto inconfutabile. A Modugno la situazione è la seguente: sono 3 i pazienti risultati positivi, uno dei quali è ricoverato. cinque le persone che sono in isolamento fiduciario. A renderlo noto è stato il primo cittadino della città, Nicola Magrone. Secondo quanto riferito sempre dal sindaco di Modugno i tre pazienti sono in buone condizioni di salute ma i loro contagi non sono collegati tra loro. Il Sindaco chiarisce che :“La presenza di contagiati a Modugno è soprattutto da mettere in relazione con alcuni rientri da zone a definite a rischio dagli organi competenti. Le cause del contagio, con riferimento ai soggetti in questione, non sono tra ... Leggi su baritalianews

_MiBACT : Arte, @dariofrance: «20 milioni di euro per mostre annullate e rinviate a causa dell’emergenza sanitaria». Si aggi… - dariofrance : Dopo i 150mln di € già autorizzati per sostenere i #museitaliani si aggiungono adesso ulteriori 20mln di € per il r… - GiuseppeConteIT : Fin dall’inizio abbiamo affrontato l'emergenza #Covid mettendo al primo posto la tutela della salute dei cittadini.… - qubidipi : RT @stopcensurainfo: Emergenza Covid-19, Conte: “Tutti i governi stranieri ci lodano” - Lellacaroni : RT @arrigoni_paolo: Servizi Segreti: inaccettabile modifica legge del comparto. Grave che Conte, con proroga dello stato di emergenza Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Covid, come torneremo a vivere dopo l'emergenza? Il Messaggero Sky chiude tutti questi canali ma offre un nuovo servizio ai clienti

Per il mese di Agosto Sky offrirà a tutti i suoi clienti il palinsesto forse più ricco di sempre. A causa dell’emergenza Covid, proprio durante le settimane estive andranno in scena le fasi finali ...

Il monito di Berlusconi: "Nessun gioco di Palazzo. I veri liberali siamo noi"

La campagna per le Regionali entra nel vivo e Silvio Berlusconi riunisce i vertici di Forza Italia e i coordinatori per invitare tutti al massimo impegno in vista di un voto in cui le circostanze ecce ...

Per il mese di Agosto Sky offrirà a tutti i suoi clienti il palinsesto forse più ricco di sempre. A causa dell’emergenza Covid, proprio durante le settimane estive andranno in scena le fasi finali ...La campagna per le Regionali entra nel vivo e Silvio Berlusconi riunisce i vertici di Forza Italia e i coordinatori per invitare tutti al massimo impegno in vista di un voto in cui le circostanze ecce ...