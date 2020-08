Dramma al resort: ragazzino si avvicina troppo ad una gabbia con due orsi e viene sbranato (Di giovedì 6 agosto 2020) L’11enne Nikita, dopo essersi avvicinato troppo al recinto, è stato trascinato nella gabbia e sbranato dai due orsi. Si era avvicinato per mostrarsi coraggioso con due coetanee Terribile incidente in Russia, nella località del Mar Nero a Sochi (nota per aver ospitato le Olimpiadi invernali nel 2014) dove un bambino di 11 anni, Nikita, è … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Dramma resort Dramma al resort: ragazzino si avvicina troppo ad una gabbia con due orsi e viene sbranato NewNotizie Dramma al resort: ragazzino si avvicina troppo ad una gabbia con due orsi e viene sbranato

L’11enne Nikita, dopo essersi avvicinato troppo al recinto, è stato trascinato nella gabbia e sbranato dai due orsi. Si era avvicinato per mostrarsi coraggioso con due coetanee Terribile incidente in ...

L’11enne Nikita, dopo essersi avvicinato troppo al recinto, è stato trascinato nella gabbia e sbranato dai due orsi. Si era avvicinato per mostrarsi coraggioso con due coetanee Terribile incidente in ...