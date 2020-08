Delirio dell’ex 5 Stelle Massimiliano Quaresima: “Più omosessuali per malattie causate da vaccini” (Di giovedì 6 agosto 2020) Un vero e proprio Delirio, frutto di una combo con la quale era davvero difficile fare meglio, almeno stando alle dichiarazioni di Massimiliano Quaresima che in queste ore stanno girando sui social. Ve lo diciamo senza troppi giri di parole: i meme e le foto apparentemente improbabili sul suo virgolettato sono autentici, nonostante siano stati toccati argomenti come l’omosessualità e le vaccinazioni in un modo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare prima d’oggi. Per farvela breve, siamo su livelli molto più elevati rispetto ad alcune uscite discutibili di Salvini sull’argomento, che vi abbiamo riportato poche settimane fa. Cosa ha detto Massimiliano Quaresima su omosessualità e vaccinazioni A questo punto tutti si staranno ... Leggi su bufale

