Coronavirus, documenti desecretati: il 7 marzo il Cts voleva chiusure differenziate ma Conte chiuse tutto (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo una battaglia durata mesi, il governo ha accettato di togliere il segreto sugli atti del Comitato tecnico scientifico (Cts) posti alla base dei Dpcm per il contrasto all'emergenza Coronavirus. I documenti sono stati resi pubblici oggi dalla Fondazione Einaudi. Da una prima lettura dei documenti si evince che non sono state ancora pubblicate le discussioni relative alla mancata zona rossa in Val Seriana: i cinque verbali resi pubblici sono datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020. Mancano le riunioni dai primi giorni di marzo, quelle della mancata zona rossa ad Alzano e Nembro, in Val Seriana. L'altra notizia riguarda il documento riservato datato 7 marzo 2020: con l'atto inviato al ministro ...

